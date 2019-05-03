Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» выйти вперёд в серии плей-офф НБА с «Торонто»
- Reuters
- © Bill Streicher-USA TODAY Sports
Встреча состоялась в Филадельфии и завершилась победой хозяев — 116:95.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. У гостей 33 балла также набрал Кавай Леонард.
Таким образом, «Филадельфия» повела в серии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.