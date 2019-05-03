Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» выйти вперёд в серии плей-офф НБА с «Торонто»

«Филадельфия Сиксерс» разгромил «Торонто Рэпторс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в Филадельфии и завершилась победой хозяев — 116:95.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. У гостей 33 балла также набрал Кавай Леонард.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.