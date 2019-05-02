«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» взял верх над «Денвер Наггетс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, закончилась в пользу гостей — 97:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, который набрал 20 очков. Его одноклубник Аль-Фарук Амину отметился дабл-даблом из 11 баллов и 10 подборов.

В составе хозяев по дабл-даблу оформили Никола Йокич (16 очков и 14 подборов) и Пол Миллсэп (14 баллов и 11 подборов).

Таким образом, счёт в серии стал 1:1.

Ранее «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Хьюстоном» в серии плей-офф НБА.