«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

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«Портленд Трэйл Блэйзерс» взял верх над «Денвер Наггетс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Денвере, закончилась в пользу гостей — 97:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, который набрал 20 очков. Его одноклубник Аль-Фарук Амину отметился дабл-даблом из 11 баллов и 10 подборов.

В составе хозяев по дабл-даблу оформили Никола Йокич (16 очков и 14 подборов) и Пол Миллсэп (14 баллов и 11 подборов).

Таким образом, счёт в серии стал 1:1.

Ранее «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Хьюстоном» в серии плей-офф НБА.

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