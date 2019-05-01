«Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Хьюстоном» в серии плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 115:109 в пользу действующих чемпионов лиги.

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. В активе Клэя Томпсона 21 очко, а Стефен Карри заработал 20 баллов.

В составе «Хьюстона» 29 очков набрал Джеймс Харден. Крис Пол записал в свой актив 18 баллов, Эрик Гордон — 15, а Клинт Капела и Остин Риверс — по 14.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Голден Стэйт». Третий матч серии пройдёт 5 мая в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.