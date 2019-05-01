«Милуоки» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 123:102 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 29 очков. Ещё 28 очков в активе Криса Миддлтона. Эрик Бледсо заработал 21 балл. Брук Лопес и Джордж Хилл набрали по 10 очков.

В составе «Бостона» 17 очков на счету Маркуса Морриса. Джейлен Браун записал в свой актив 16 очков, а Эл Хорфорд — 15.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Третья игра пройдёт в Бостоне 4 мая.

Ранее сообщалось, что Грегг Попович подпишет новый контракт с «Сан-Антонио» и останется самым высокооплачиваемым тренером НБА.