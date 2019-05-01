СМИ: Попович подпишет новый контракт с «Сан-Антонио» и останется самым высокооплачиваемым тренером НБА
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Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что новое соглашение 70-летнего специалиста со «Спёрс» будет рассчитано на три года, но Попович получит возможность преждевременно расторгнуть его в том случае, если решит завершить тренерскую карьеру.
Финансовые условия готовящейся сделки пока неизвестны, но по её условиям рулевой «Сан-Антонио» останется самым высокооплачиваемым тренером лиги.
Попович возглавляет «Спёрс» с 1996 года. Он пять раз выигрывал с коллективом из Техаса чемпионат НБА, 22 года подряд выводил своих подопечных в плей-офф, что является абсолютным рекордом лиги, и одержал в общей сложности 1245 побед в матчах регулярных чемпионатов — это третий показатель в истории после Дона Нельсона (1335 побед) и Ленни Уилкинса (1332 победы).
Ранее сообщалось, что Попович ведёт переговоры с «Сан-Антонио» о заключении нового контракта.