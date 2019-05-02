СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил испанскому полузащитнику Хуану Мате новое соглашение.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт
  • Reuters

Как сообщает Manchester Evening News, руководство клуба предложило 31-летнему испанцу контракт на год с опцией продления ещё на сезон.

Мата выступает за МЮ с 2014 года. В его активе 217 матчей, в которых он забил 45 мячей и отдал 37 голевых передач. Вместе с «красными дьяволами» он выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит «Манчестер Юнайтед» €90 млн за де Хеа.

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