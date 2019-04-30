СМИ: ПСЖ предложит «Манчестер Юнайтед» €90 млн за де Хеа
- Reuters
Об этом сообщает Daily Star.
По информации издания, руководство клуба из Парижа готово заплатить за игрока €90 млн. При этом ПСЖ предложит испанцу зарплату до €450 тыс. в неделю, в то время как в МЮ она у него составляет €200 тыс.
Контракт де Хеа с «Юнайтед» истекает в июне 2020 года. ПСЖ же ищет замену Джанлуиджи Буффону, который может покинуть команду.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака.