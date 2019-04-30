СМИ: ПСЖ предложит «Манчестер Юнайтед» €90 млн за де Хеа

Французский футбольный клуб ПСЖ намерен приобрести голкипера английского «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, руководство клуба из Парижа готово заплатить за игрока €90 млн. При этом ПСЖ предложит испанцу зарплату до €450 тыс. в неделю, в то время как в МЮ она у него составляет €200 тыс.

Контракт де Хеа с «Юнайтед» истекает в июне 2020 года. ПСЖ же ищет замену Джанлуиджи Буффону, который может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака.