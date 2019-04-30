СМИ: ПСЖ предложит «Манчестер Юнайтед» €90 млн за де Хеа

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Французский футбольный клуб ПСЖ намерен приобрести голкипера английского «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.
СМИ: ПСЖ предложит «Манчестер Юнайтед» €90 млн за де Хеа
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, руководство клуба из Парижа готово заплатить за игрока €90 млн. При этом ПСЖ предложит испанцу зарплату до €450 тыс. в неделю, в то время как в МЮ она у него составляет €200 тыс.

Контракт де Хеа с «Юнайтед» истекает в июне 2020 года. ПСЖ же ищет замену Джанлуиджи Буффону, который может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Облака.

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