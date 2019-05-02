Россия будет претендовать на проведение ЧМ и ЧЕ по шорт-треку

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал о планах организации побороться за проведение в стране трёх крупных международных турниров по шорт-треку.

По словам Кравцова, которые передаёт ТАСС, на проведение в 2022 году чемпионата мира претендует Красноярск, а юниорского первенства — Москва. Сочи, в свою очередь, претендует на проведение чемпионата Европы 2023 года.

«Конкуренция будет очень высокой, на каждый из стартов претендует немало конкурентов», — добавил глава СКР.

Ранее стало известно, что Красноярск вошёл в число четырёх городов, претендующих на право проведения чемпионата мира по шорт-треку в 2022 году.