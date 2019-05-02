Россия будет претендовать на проведение ЧМ и ЧЕ по шорт-треку

Короткая ссылка
Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал о планах организации побороться за проведение в стране трёх крупных международных турниров по шорт-треку.
Россия будет претендовать на проведение ЧМ и ЧЕ по шорт-треку
  • РИА Новости

По словам Кравцова, которые передаёт ТАСС, на проведение в 2022 году чемпионата мира претендует Красноярск, а юниорского первенства — Москва. Сочи, в свою очередь, претендует на проведение чемпионата Европы 2023 года.

«Конкуренция будет очень высокой, на каждый из стартов претендует немало конкурентов», — добавил глава СКР.

Ранее стало известно, что Красноярск вошёл в число четырёх городов, претендующих на право проведения чемпионата мира по шорт-треку в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить