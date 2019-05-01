Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по шорт-треку

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Российский Красноярск вошёл в число четырёх городов, претендующих на право проведения чемпионата мира по шорт-треку в 2022 году.
Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по шорт-треку
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Inside the Games.

За возможность организовать первенство планеты по шорт-треку Красноярск поборется с американским Солт-Лейк Сити, канадским Монреалем и польским городом Томашув-Мазовецки.

За всю историю проведения чемпионата мира по шорт-треку, впервые появившегося в международном календаре в сезоне-1975/76, Россия принимала турнир лишь однажды — в 2015 году он состоялся в Москве.

Ранее в Союзе конькобежцев России (СКР) оценили результаты отечественных спортсменов в сезоне-2018/19.

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