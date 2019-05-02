Призёр ОИ-2014 госпитализирован после попытки установить мировой рекорд

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжном хафпайпе француз Кевин Роллан получил тяжёлые травмы при попытке установить новый мировой рекорд и был госпитализирован.
Призёр ОИ-2014 госпитализирован после попытки установить мировой рекорд
  • Reuters

Как сообщает Le Dauphiné libéré, спортсмен поступил в госпиталь с несколькими переломами, в том числе тазовых костей, и находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

В активе 29-летнего фристайлиста помимо бронзы Игр в Сочи одно золото, два серебра и бронза чемпионатов мира. Он также является двукратным победителем Кубка мира и многократным победителем зимних X-Games в дисциплине суперпайп.

Ранее сообщалось, что FIS зарегистрировала заявку Красноярска на проведение ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду.

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