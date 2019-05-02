FIS зарегистрировала заявку Красноярска на проведение ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба организации, Красноярск стал единственным претендентом на проведение турнира 2025 года.

Отмечается, что на проведение мирового первенства 2025 года по горнолыжному спорту претендуют Швейцария, Германия и Австрия. В то же время на проведение чемпионатов мира по лыжным гонкам 2025 года и прыжкам на лыжах с трамплина 2024 года подано по одной заявке — от Норвегии и Чехии соответственно.

Совет FIS выберет организаторов чемпионатов мира на конгрессе в Таиланде в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что президиум ФЛГР не обсуждал запрет на пользование соцсетями для лыжников.