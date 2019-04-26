Президиум ФЛГР не обсуждал запрет на пользование соцсетями для лыжников

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не рассматривал вопрос возможного запрещения спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований.

Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе, слова которой передаёт ТАСС.

«Не нужно думать, что я монстр, который требует всё закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же Instagram, ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своём деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать», — пояснила свою позицию глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями.