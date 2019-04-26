Президиум ФЛГР не обсуждал запрет на пользование соцсетями для лыжников
- globallookpress.com
Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе, слова которой передаёт ТАСС.
«Не нужно думать, что я монстр, который требует всё закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же Instagram, ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своём деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать», — пояснила свою позицию глава ФЛГР.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями.