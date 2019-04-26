Президиум ФЛГР не обсуждал запрет на пользование соцсетями для лыжников

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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не рассматривал вопрос возможного запрещения спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований.
Президиум ФЛГР не обсуждал запрет на пользование соцсетями для лыжников
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Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе, слова которой передаёт ТАСС.

«Не нужно думать, что я монстр, который требует всё закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же Instagram, ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своём деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать», — пояснила свою позицию глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями.

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