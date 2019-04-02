Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями
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- РИА Новости
«Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Почему? Потому что это бред. Давайте вернёмся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чём-то. Зачем вводить общие ограничения?» — приводит слова Губерниева «Спорт день за днём».
Ранее Вяльбе рассказала, что решение о запрете соцсетей находится на стадии обсуждения.