Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике предложение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе запретить спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований.
Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Почему? Потому что это бред. Давайте вернёмся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чём-то. Зачем вводить общие ограничения?» — приводит слова Губерниева «Спорт день за днём».

Ранее Вяльбе рассказала, что решение о запрете соцсетей находится на стадии обсуждения.

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