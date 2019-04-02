Вяльбе рассказала, что решение о запрете соцсетей ещё находится на стадии обсуждения

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что решение о возможном запрете спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований находится на стадии обсуждения.
Вяльбе рассказала, что решение о запрете соцсетей ещё находится на стадии обсуждения
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Решение ещё не принято. Это обсуждается. Конечно, я понимаю, что не все ведут свои соцсети сами. Но могу сказать, что вижу иногда за полчаса до старта, как спортсмены сидят в соцсетях, и считаю, что это, конечно же, их отвлекает», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава ФЛГР выразила желание запретить спортсменам общение в соцсетях во время соревнований.

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