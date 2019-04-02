Вяльбе выразила желание запретить спортсменам общение в соцсетях во время соревнований

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к увлечению спортсменов соцсетями.

«Нам необходимо ввести такое же правило, как в сборной Швеции, когда во время крупных соревнований членам сборной запрещено общаться в социальных сетях. Это нормальное явление, не вижу в этом ограничении ничего страшного. Есть дни, когда нужно сосредоточиться только на работе, отключиться от всего», — сказала Вяльбе в интервью «Известиям».

Также президент ФЛГР добавила, что спортсменам лучше не читать комментариев в социальных сетях, чтобы спокойно спать.

Ранее сообщалось, что Непряева выиграла золото ЧР по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем.