Хоккеист «Коламбуса» Панарин: левый край в «Спартаке» освобождают под меня
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«Левый край сейчас освобождают под меня. Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее», — приводит слова игрока «Матч ТВ».
Он сказал, что будет работать и доказывать для гарантии места в команде, если вдруг произойдёт локаут. Он также ответил на вопрос, не перейдёт ли в случае локаута в СКА.
«Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще, будет видно», — добавил Панарин.
Знарок после прихода на пост наставника красно-белых заявил, что найдёт Панарину место в составе, если тот захочет вернуться в Континентальную хоккейную лигу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками.