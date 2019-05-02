Фердинанд назвал преступлением действия ван Дейка в эпизоде с первым голом «Барселоны»

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд подверг критике защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его игру в эпизоде с первым голом «Барселоны» в первом матче полуфинала турнира Лиги чемпионов.

«Это его ошибка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Чтобы прочитать такой момент, не нужно особых навыков», — цитирует эксперта Metro.

Он подчеркнул, что форвард «Барселоны» находился прям перед ван Дейком, но защитник не сдвинулся с места.

«Это преступление. Находясь в такой позиции, он должен был быть глазами и ушами Матипа», — добавил Фердинанд.

«Ливерпуль» проиграл «Барселоне» со счётом 0:3.

Ранее Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче.