Фердинанд назвал преступлением действия ван Дейка в эпизоде с первым голом «Барселоны»

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Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд подверг критике защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за его игру в эпизоде с первым голом «Барселоны» в первом матче полуфинала турнира Лиги чемпионов.
Фердинанд назвал преступлением действия ван Дейка в эпизоде с первым голом «Барселоны»
  • ©Pablo Morano/AFLO
  • globallookpress.com

«Это его ошибка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Чтобы прочитать такой момент, не нужно особых навыков», — цитирует эксперта Metro.

Он подчеркнул, что форвард «Барселоны» находился прям перед ван Дейком, но защитник не сдвинулся с места.

«Это преступление. Находясь в такой позиции, он должен был быть глазами и ушами Матипа», — добавил Фердинанд.

«Ливерпуль» проиграл «Барселоне» со счётом 0:3.

Ранее Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче.

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