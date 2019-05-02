Фердинанд назвал преступлением действия ван Дейка в эпизоде с первым голом «Барселоны»
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«Это его ошибка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Чтобы прочитать такой момент, не нужно особых навыков», — цитирует эксперта Metro.
Он подчеркнул, что форвард «Барселоны» находился прям перед ван Дейком, но защитник не сдвинулся с места.
«Это преступление. Находясь в такой позиции, он должен был быть глазами и ушами Матипа», — добавил Фердинанд.
«Ливерпуль» проиграл «Барселоне» со счётом 0:3.
Ранее Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче.