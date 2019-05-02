Вальверде считает, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче

Короткая ссылка
Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не стоит делать поспешных выводов о выходе в финал Лиги чемпионов после победы его команды над английским «Ливерпулем» в первом матче полуфинала турнира.
Вальверде считает, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче
  • Reuters

«Нам пришлось потерпеть, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. У них отличная команда. Есть ещё 90 минут, и мы знаем, что нас там ожидает», — приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

Он также подчеркнул, что в 2018 году сине-гранатовые вылетели от итальянской «Ромы», хотя имели преимущество в три мяча.

«Так что «Ливерпуль» ещё доставит нам неприятностей в ответной встрече», — добавил Вальверде.

Ранее специалист заявил, что Лионель Месси вселяет в соперников чувство постоянного страха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить