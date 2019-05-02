Вальверде считает, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче

Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не стоит делать поспешных выводов о выходе в финал Лиги чемпионов после победы его команды над английским «Ливерпулем» в первом матче полуфинала турнира.

«Нам пришлось потерпеть, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. У них отличная команда. Есть ещё 90 минут, и мы знаем, что нас там ожидает», — приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

Он также подчеркнул, что в 2018 году сине-гранатовые вылетели от итальянской «Ромы», хотя имели преимущество в три мяча.

«Так что «Ливерпуль» ещё доставит нам неприятностей в ответной встрече», — добавил Вальверде.

Ранее специалист заявил, что Лионель Месси вселяет в соперников чувство постоянного страха.