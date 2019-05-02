Вальверде считает, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче
- Reuters
«Нам пришлось потерпеть, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. У них отличная команда. Есть ещё 90 минут, и мы знаем, что нас там ожидает», — приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.
Он также подчеркнул, что в 2018 году сине-гранатовые вылетели от итальянской «Ромы», хотя имели преимущество в три мяча.
«Так что «Ливерпуль» ещё доставит нам неприятностей в ответной встрече», — добавил Вальверде.
Ранее специалист заявил, что Лионель Месси вселяет в соперников чувство постоянного страха.