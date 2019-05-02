Главный тренер «Барселоны»: Месси вселяет в соперников чувство постоянного страха
- Reuters
«Лео всегда удивляет. Штрафной был назначен на приличном расстоянии, и я не был уверен, что он будет бить», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Он отметил, что Месси добивается успеха именно в тот момент, когда «Барселоне» это надо больше всего.
«Он вселяет чувство постоянного страха в наших соперников», — сказал Вальверде.
Ранее сообщалось, что Месси и Луис Суарес претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ.