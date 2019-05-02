Главный тренер «Барселоны»: Месси вселяет в соперников чувство постоянного страха

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Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над английским «Ливерпулем» (3:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов заявил, что игра лидера его команды Лионеля Месси не перестаёт удивлять.
Главный тренер «Барселоны»: Месси вселяет в соперников чувство постоянного страха
  • Reuters

«Лео всегда удивляет. Штрафной был назначен на приличном расстоянии, и я не был уверен, что он будет бить», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Он отметил, что Месси добивается успеха именно в тот момент, когда «Барселоне» это надо больше всего.

«Он вселяет чувство постоянного страха в наших соперников», — сказал Вальверде.

Ранее сообщалось, что Месси и Луис Суарес претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ.

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