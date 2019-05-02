Месси и Суарес претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ
- Reuters
- © Albert Gea
Как сообщает пресс-служба организации, на звание претендуют нападающие испанской «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также хавбеки нидерландского «Аякса» Френки де Йонг и Донни ван де Бек.
В первом матче полуфинала турнира с «Ливерпулем» (3:0) Суарес забил один мяч, а Месси оформил дубль. Ван де Бек отметился победным голом в игре с «Тоттенхэмом» (1:0), а де Йонг в этой же встрече отдал 92% точных передач.
Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой команды, несмотря на разгромное поражение от «Барселоны».
Помогите выбрать Лучшего игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 мая 2019 г.
⭐️ Донни ван де Беек
⭐️ Френки де Йонг
⭐️ Лионель Месси
⭐️ Луис Суарес
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