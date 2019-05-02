Месси и Суарес претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов на этой неделе.
Месси и Суарес претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ
  • Reuters
  • © Albert Gea

Как сообщает пресс-служба организации, на звание претендуют нападающие испанской «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также хавбеки нидерландского «Аякса» Френки де Йонг и Донни ван де Бек.

В первом матче полуфинала турнира с «Ливерпулем» (3:0) Суарес забил один мяч, а Месси оформил дубль. Ван де Бек отметился победным голом в игре с «Тоттенхэмом» (1:0), а де Йонг в этой же встрече отдал 92% точных передач.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой команды, несмотря на разгромное поражение от «Барселоны».

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