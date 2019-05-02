Французский футбольный клуб пошутил о 600 голах Месси за «Барселону»

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Французский футбольный клуб «Ним» с юмором отреагировал на достижение лидера испанской «Барселоны» Лионеля Месси, который преодолел отметку в 600 забитых за каталонскую команду мячей.
Французский футбольный клуб пошутил о 600 голах Месси за «Барселону»
  • Reuters

«600 голов — и ни одного в наши ворота», — говорится в Twitter «Нима».

Месси достиг этой отметки, оформив дубль в ворота английского «Ливерпуля» (3:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Свой первый мяч в сине-гранатовой футболке аргентинец забил 1 мая 2005 года в матче с «Альбасете».

Ранее Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче.

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