Французский футбольный клуб пошутил о 600 голах Месси за «Барселону»
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«600 голов — и ни одного в наши ворота», — говорится в Twitter «Нима».
Месси достиг этой отметки, оформив дубль в ворота английского «Ливерпуля» (3:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Свой первый мяч в сине-гранатовой футболке аргентинец забил 1 мая 2005 года в матче с «Альбасете».
Ранее Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что «Ливерпуль» доставит неприятности «Барселоне» в ответном матче.
600 buts et toujours 0 contre nous 🙄https://t.co/Ss2KiEghKn— Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 мая 2019 г.