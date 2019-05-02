Черышев выразил поддержку перенёсшему инфаркт Касильясу

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев пожелал здоровья вратарю «Порту» Икеру Касильясу, который перенёс инфаркт.
Черышев выразил поддержку перенёсшему инфаркт Касильясу
  • Reuters
  • © Carl Recine

«Больших сил и здоровья Икеру Касильясу. Надеюсь, что ты вскоре сможешь вернуться на поле и играть снова. Ты — прекрасный пример для многих», — написал Черышев в своём Twitter.

Испанский голкипер перенёс острый сердечный приступ на тренировке своей команды, после чего был доставлен в больницу и прооперирован. В клубе отметили, что состояние игрока стабильное и его здоровью ничего не угрожает.

В прошлом Черышев и Касильяс вместе выступали за мадридский «Реал».

Ранее жена Касильяса рассказала о состоянии мужа.

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