Жена Касильяса рассказала о состоянии мужа

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Сара Карбонеро, супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, заявила, что испанец отделался лишь испугом.

«К счастью, Икер отделался только испугом. Спасибо всем за ваши милые сообщения и поддержку. Как мне сегодня сказали, жизнь иногда достаточно нетривиальным образом напоминает нам о том, что необходимо радоваться каждым её моментом», — написала Карбонеро в Instagram, прикрепив фото с мужем.

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс острый сердечный приступ на тренировке своей команды, после чего был доставлен в больницу и прооперирован.

Ранее Касильяс обратился к болельщикам после перенесённого инфаркта.

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