Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ
- globallookpress.com
- © Andrew Dieb/Icon Sportswire
В четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:2) россиянин сделал две результативные передачи.
Таким образом, Радулов достиг отметки в девять очков за десять матчей нынешнего плей-офф.
Предыдущее его достижение датировано 2017 годом. Тогда нападающий за один розыгрыш Кубка Стэнли набрал семь очков в шести играх в составе «Монреаль Канадиенс».
Ранее Владимир Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф НХЛ.