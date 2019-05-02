Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ

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Российский форвард Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам, набранным в течение одного плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Andrew Dieb/Icon Sportswire

В четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:2) россиянин сделал две результативные передачи. 

Таким образом, Радулов достиг отметки в девять очков за десять матчей нынешнего плей-офф. 

Предыдущее его достижение датировано 2017 годом. Тогда нападающий за один розыгрыш Кубка Стэнли набрал семь очков в шести играх в составе «Монреаль Канадиенс». 

Ранее Владимир Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф НХЛ.

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