Врач «Динамо» Ярдошвили прокомментировал инфаркт Касильяса на тренировке

Врач ФК «Динамо» Москва Александр Ярдошвили допускает, что инфаркт у Икера Касильяса мог случиться на фоне нормального состояния, и выразил мнение, что вратарю «Порту» необходимо завершить карьеру.

«Судя по тому, что я читал, у Касильяса закрылся один из магистральных сосудов, из-за чего случилась ишемия. Во время операции, исходя из той информации, которая доступна в СМИ, произвели стентирование. Если это на самом деле так, то, к сожалению, это конец спортивной карьеры. Закупорка сосуда может произойти на фоне нормального состояния, а оно, очевидно, было у игрока, ведь перед сезоном он провёл большое количество медицинских тестов», — сказал Ярдошвили.

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс острый инфаркт во время тренировки команды на клубной базе.

Ранее сообщалось, что бывший врач «Спартака» считает, что Касильясу необходимо завершить карьеру.