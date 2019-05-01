Бывший врач «Спартака» считает, что Касильясу необходимо завершить карьеру
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«Такой случай — это большая редкость. Судя по всему, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. Если случился первый инфаркт — жди второго, случился сбой в сердечно-сосудистой системе. Поэтому о таком виде спорта, как футбол, речи идти не может. Здоровье должно выйти на первый план, а футбол — уйти в сторону», — заявил врач Sport24.
Также Васильков добавил, что 37 лет — оптимальный возраст для завершения карьеры. Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенёс острый инфаркт на тренировке команды.
Ранее сообщалось, что Касильяс перенёс операцию и рискует завершить карьеру.