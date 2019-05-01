СМИ: Касильяс перенёс операцию и рискует завершить карьеру

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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс операцию на сердце и может завершить профессиональные выступления.
СМИ: Касильяс перенёс операцию и рискует завершить карьеру
  • Reuters

Как сообщает португальский телеканал TVI24, вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс операцию в одной из местных больниц. Голкипер почувствовал недомогание после тренировки. Впоследствии у Касильяса был диагностирован сердечный приступ.

Также сообщается, что из-за проблем со здоровьем испанский вратарь может завершить карьеру. Контракт Касильяса с «Порту» действует до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Касильяс госпитализирован с сердечным приступом.

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