СМИ: Касильяс перенёс операцию и рискует завершить карьеру
- Reuters
Как сообщает португальский телеканал TVI24, вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс операцию в одной из местных больниц. Голкипер почувствовал недомогание после тренировки. Впоследствии у Касильяса был диагностирован сердечный приступ.
Также сообщается, что из-за проблем со здоровьем испанский вратарь может завершить карьеру. Контракт Касильяса с «Порту» действует до 2020 года.
Ранее сообщалось, что Касильяс госпитализирован с сердечным приступом.