«Реал» и «Барселона» поддержали Касильяса, перенёсшего сердечный приступ

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Испанские футбольные гранды не остались в стороне от ситуации с экс-капитаном национальной сборной и двукратным чемпионом мира Икером Касильясом.
«Реал» и «Барселона» поддержали Касильяса, перенёсшего сердечный приступ
  • globallookpress.com

«Реал» хочет передать всю свою поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу. Он научил всех нас на протяжении всей своей карьеры преодолевать сложности, чтобы прославить клуб. Он научил нас, что никогда нельзя сдаваться, показал, что каким бы ни был тяжёлым путь к победе, его можно преодолеть. «Реал» желает, чтобы наш вечный капитан пошёл на поправку как можно скорее», — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Также выразила поддержку Касильясу и «Барселона», опубликовав запись в Twitter: «Оставайся сильным, Икер Касильяс! Мы желаем тебе скорейшего и полного выздоровления».

В составе «Реала» Касильяс отыграл 16 лет, на протяжении которых трижды побеждал в Лиге чемпионов, пять раз в чемпионате Испании, четырежды в Суперкубке страны, дважды становился обладателем Кубка короля. Также в составе достижений вратаря имеются Суперкубок УЕФА (дважды), клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Будучи голкипером сборной Испании, Касильяс дважды побеждал на чемпионате мира и один раз выигрывал континентальное первенство.

Ранее в «Порту» прокомментировали ситуацию с вратарём команды Касильясом.

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