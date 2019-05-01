В «Порту» прокомментировали ситуацию с вратарём команды Касильясом

Португальский футбольный клуб сделал заявление по поводу вратаря Икера Касильяса, перенесшего инфаркт на тренировке.

«Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда в среду на утренней тренировке, которая проходила в учебно-тренировочном центре «ПортуГайя» в Оливале. Занятие было прервано незамедлительно, чтобы оказать первую помощь вратарю команды, который сейчас находится в госпитале. В настоящее время состояние здоровья Касильяса стабильно, проблема с сердцем решена», — гласит заявление клуба на официальном сайте.

Испанский вратарь выступает за «Порту» с 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента. До этого Касильяс 16 лет защищал цвета мадридского «Реала», в составе которого был капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Касильяс перенёс операцию и рискует завершить карьеру.