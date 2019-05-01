Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему Овечкину и Малкину не стоит играть в одном звене

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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз» Владимир Малахов высказал мнение о возможности игры в одном звене в составе сборной России нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему Овечкину и Малкину не стоит играть в одном звене
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Я бы их в одном звене не ставил. Два габаритных парня, большие мастера, нужно наигрывать к ним других ребят. Два лидера в одной тройке… Не стал бы так поступать», — пояснил обладатель Кубка Стэнли.

Кроме того, Малахов объяснил, что поддерживает решение тренерского штаба дать Малкину шанс на ЧМ, несмотря на неудачный сезон в НХЛ. 

«Все знают, как Женя может играть. Его вызов был очень обдуманным: перед тем как сделать его, тренерский штаб и руководство долго общались с Малкиным. Он горел желанием приехать. Очень мотивирован. Не думаю, что один неудачный сезон как-то снизил его мастерство, он большой и серьёзный игрок, с правильным подходом станет для этой сборной ключевой фигурой», — резюмировал олимпийский чемпион.

Ранее Малкин высказал мнение о давлении на сборную России перед ЧМ-2019 по хоккею. 

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