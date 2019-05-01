Харден доигрывал второй матч плей-офф НБА с «Голден Стэйт» с повреждением глаза

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Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал, что не без трудностей завершал второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за повреждения глаза.
Харден доигрывал второй матч плей-офф НБА с «Голден Стэйт» с повреждением глаза
  • Reuters

«Я еле видел происходящее на площадке. Даже после встречи всё казалось мне размытым. Надеюсь, что зрение будет улучшаться со временем», – приводит слова Хардена ESPN.

Инцидент, в котором лидер «Хьюстона» получил рваную рану левого века, произошёл в середине первой четверти в борьбе с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином. Харден был вынужден покинуть площадку сразу после случившегося, но уже в середине второй четверти вернулся, при этом ему пришлось регулярно использовать глазные капли.

Такое повреждение не помешало Хардену набрать 29 очков, выполнить семь подборов, один перехват, четыре результативные передачи, а также реализовать девять из 19 трёхочковых бросков.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Хьюстоном» в серии плей-офф НБА.

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