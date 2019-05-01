Ковальчук высказался о неудачном сезоне в «Лос-Анджелес»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о причинах неудачного сезона.
Ковальчук высказался о неудачном сезоне в «Лос-Анджелес»
  • © Adam Davis/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я готовился к сезону как обычно и чувствовал себя хорошо, но попал в ситуацию, где тренер на меня не особо рассчитывал и сложно было что-то сделать с этим. Когда давали шанс, старался... Команда тоже плохо сыграла, дай бог, с приходом нового тренера что-то изменится», — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Он отметил, что неудачный сезон ещё больше мотивирует его играть.

«Я совсем не тот парень, который бросит всё и уедет. Я поставил перед собой много задач и буду к ним идти. Просто бывает лёгкий путь, а бывает мой. Он чуть посложнее, у меня обычно так», — добавил 36-летний форвард.

По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Ковальчук сыграл в 64 матчах и записал в свой актив 34 (16 + 18) очка.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Кингз» стал Тодд Маклеллан.

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