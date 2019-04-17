Команда Ковальчука в НХЛ получила нового главного тренера
Как сообщает официальный сайт НХЛ, канадец Тодд Маклеллан стал новым главным тренером «Кингз». Сообщается, что 51-летний специалист подписал пятилетний контракт.
За «Лос-Анджелес» выступает российский нападающий Илья Ковальчук, который в прошлом сезоне пропустил несколько матчей по решению бывшего главного тренера команды Уилли Дежардена. Клуб завершил сезон на последнем месте в Западной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что экс-хоккеист СКА Покровский оценил драку Овечкина и Свечникова.