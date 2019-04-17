Команда Ковальчука в НХЛ получила нового главного тренера

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Новым наставником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» стал Тодд Маклеллан.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, канадец Тодд Маклеллан стал новым главным тренером «Кингз». Сообщается, что 51-летний специалист подписал пятилетний контракт.

За «Лос-Анджелес» выступает российский нападающий Илья Ковальчук, который в прошлом сезоне пропустил несколько матчей по решению бывшего главного тренера команды Уилли Дежардена. Клуб завершил сезон на последнем месте в Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист СКА Покровский оценил драку Овечкина и Свечникова.

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