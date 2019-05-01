Ассистент Пихлера стал новым главным тренером сборной Швеции по биатлону

Йоханнес Лукас занял должность главного тренера сборной Швеции по биатлону.

Как сообщает пресс-служба Шведской федерации биатлона, на этой должности 25-летний тренер сменил немецкого специалиста Вольфганга Пихлера, ассистентом которого он работал.

Отмечается, что спортивным директором команды стал Андерс Бистрём, работавший с лыжниками Стиной Нильссон и Йоханнесом Клебо.

Пихлер возглавлял сборную Швеции с апреля 2015 года. Под его руководством команда завоевала две золотые и две серебряные медали на Играх-2018, а также по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на чемпионате мира 2019 года.

С 2011 по 2015 год немецкий тренер работал со сборной России.

Ранее сообщалось, что Хованцев и Норицын продолжат работу со сборной России по биатлону.