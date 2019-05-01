Ассистент Пихлера стал новым главным тренером сборной Швеции по биатлону
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Шведской федерации биатлона, на этой должности 25-летний тренер сменил немецкого специалиста Вольфганга Пихлера, ассистентом которого он работал.
Отмечается, что спортивным директором команды стал Андерс Бистрём, работавший с лыжниками Стиной Нильссон и Йоханнесом Клебо.
Пихлер возглавлял сборную Швеции с апреля 2015 года. Под его руководством команда завоевала две золотые и две серебряные медали на Играх-2018, а также по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на чемпионате мира 2019 года.
С 2011 по 2015 год немецкий тренер работал со сборной России.
Ранее сообщалось, что Хованцев и Норицын продолжат работу со сборной России по биатлону.