Почеттино считает, что «Тоттенхэм» должен верить в победу над «Аяксом» в ответном матче

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после поражения от голландского «Аякса» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов выразил мнение, что его футболисты должны верить в победу в ответной игре.

«Мы всё ещё живы, счёт только 0:1. Нам нужно верить в победу в ответном матче», — приводит слова наставника BT Sport.

Он также добавил, что берёт на себя ответственность за поражение и признал, что ошибся, использовав схему из пяти защитников.

«Мы не очень хорошо начали матч. «Аякс» играл очень энергично и нам было тяжело. Нам не хватало энергии. Во второй половине игры мы диктовали «Аяксу» свои условия и начали создавать моменты. Если проанализировать эпизод с голом, мы действовали расхлябанно, наш подход к делу не был правильным», — добавил Почеттино.

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» на выезде со счётом 1:0.

Ранее Кристиан Эриксен заявил, что «Тоттенхэм» помог «Аяксу» показать лучшую игру.