Эриксен: «Тоттенхэм» помог «Аяксу» показать лучшую игру

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от голландского «Аякса» в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

«Мы сыграли ниже своих возможностей. Первые 20 минут просто смотрели за тем, как мяч перемещается по полю. Так нельзя играть против клуба, который делает ставку на владение мячом», — приводит слова игрока BT Sport.

По его словам, в первом тайме команда ощущала, что не оказывает сопротивление коллективу из Амстердама, но вторую половину игры «Тоттенхэм» провёл лучше. Он также отметил, что не стоит в полуфинале турнира вспоминать о травмированных игроках.

«Аякс» выглядел на нашем фоне гораздо лучше. Это хорошая команда, но мы помогли им сегодня быть лучше. Это была наша вина. Нужно выходить и бороться. Повезло, что «Аякс» не смог забить больше. У нас есть шанс всё изменить в Амстердаме», — сказал Эриксен.

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» на выезде со счётом 1:0.

Ранее экс-футболист сборной США раскритиковал «Тоттенхэм» за эпизод с травмой Вертонгена.