Абдулманап Нурмагомедов заявил, что способен задушить отца Макгрегора с завязанными руками

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что способен с завязанными руками задушить отца ирландца Конора Макгрегора — Тони Макгрегора.

«Если меня даже привяжут, положат, я встану и задушу его. Какие проблемы? С завязанными руками я его задушу. Не потому что я сильнее кого-то, а просто потому что я классом выше и уровень у меня другой», — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале Octagon TV.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою с Конором Макгрегором 6 октября 2018 года. Россиянин досрочно победил в четвёртом раунде благодаря удушающему приёму.

Ранее отец Нурмагомедова выразил уверенность, что Макгрегор ещё не готов к реваншу с его сыном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить