Абдулманап Нурмагомедов заявил, что способен задушить отца Макгрегора с завязанными руками

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что способен с завязанными руками задушить отца ирландца Конора Макгрегора — Тони Макгрегора.

«Если меня даже привяжут, положат, я встану и задушу его. Какие проблемы? С завязанными руками я его задушу. Не потому что я сильнее кого-то, а просто потому что я классом выше и уровень у меня другой», — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале Octagon TV.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою с Конором Макгрегором 6 октября 2018 года. Россиянин досрочно победил в четвёртом раунде благодаря удушающему приёму.

Ранее отец Нурмагомедова выразил уверенность, что Макгрегор ещё не готов к реваншу с его сыном.