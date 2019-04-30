Абдулманап Нурмагомедов заявил, что способен задушить отца Макгрегора с завязанными руками
«Если меня даже привяжут, положат, я встану и задушу его. Какие проблемы? С завязанными руками я его задушу. Не потому что я сильнее кого-то, а просто потому что я классом выше и уровень у меня другой», — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале Octagon TV.
Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою с Конором Макгрегором 6 октября 2018 года. Россиянин досрочно победил в четвёртом раунде благодаря удушающему приёму.
Ранее отец Нурмагомедова выразил уверенность, что Макгрегор ещё не готов к реваншу с его сыном.