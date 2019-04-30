Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор ещё не готов к реваншу с его сыном

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что Конор Макгрегор может получить реванш с его сыном, если сможет перед этим одержать несколько побед.
Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор ещё не готов к реваншу с его сыном
  • Reuters

«Если Макгрегор выиграет у пары достойных человек — почему бы нет. Он с 2016 года не побеждает, хотя остаётся на слуху. Но он сдался, года не прошло, и уже просит матч-реванш», — цитирует отца российского спортсмена ТАСС.

По его мнению, о реванше стоило бы рассуждать, если бы минувший поединок был равным, но так как Макгрегор сдался, то ему не стоит много говорить, а необходимо продолжать тренироваться.

«Думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева», — сказал Нурмагомедов-старший.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою с Макгрегором 6 октября 2018 года. Россиянин досрочно победил в четвёртом раунде благодаря удушающему приёму.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов проведёт бой с Порье на турнире UFC в Абу-Даби.

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