Нурмагомедов проведёт бой с Порье на турнире UFC в Абу-Даби

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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.
Нурмагомедов проведёт бой с Порье на турнире UFC в Абу-Даби
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

Об этом сообщил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, слова которого передаёт ТАСС.

«Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника», — добавил отец спортсмена.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором. 

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее UFC объявил о проведении турнира в Абу-Даби 7 сентября.

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