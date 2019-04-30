Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.
Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает
  • © РИА Новости

«Вместе со всем может набежать 250 тыс. рублей в месяц, это не так много», — приводит её слова bolshoisport.ru

По её словам, часть из этих денег уходит на зарплаты менеджеру и тренеру, поэтому итоговая сумма ещё меньше. Она также рассказала, что такой заработок складывается из зарплаты, ставок и призовых.

«Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него всё зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных», — добавила Ласицкене.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить