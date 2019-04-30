«Ак Барс» принял решение расстаться с восемью хоккеистами

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Восемь игроков казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» покинут команду.
«Ак Барс» принял решение расстаться с восемью хоккеистами
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт коллектива, из команды уходят вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин.

«Клуб благодарит хоккеистов, внёсших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в тексте на сайте.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» в серии со счётом 0:4.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал о ходе переговоров с новым тренером.

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