«Ак Барс» принял решение расстаться с восемью хоккеистами

Восемь игроков казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» покинут команду.

Как сообщает официальный сайт коллектива, из команды уходят вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин.

«Клуб благодарит хоккеистов, внёсших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в тексте на сайте.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» в серии со счётом 0:4.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал о ходе переговоров с новым тренером.