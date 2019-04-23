Генменеджер «Ак Барса» рассказал о ходе переговоров с новым тренером

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Рафик Якубов заявил, что переговоры с новым тренером команды вышли в финальную стадию.
Генменеджер «Ак Барса» рассказал о ходе переговоров с новым тренером
  • РИА Новости

«Мы знаем о беспокойстве болельщиков за будущее команды, потому хотим сообщить, что переговоры с новым главным тренером вышли в финальную стадию. Это важный и ответственный вопрос, с которым клуб не сталкивался длительное время, поэтому выбор должен быть взвешенным и учитывать все интересы «Ак Барса», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт клуба.

Также Якубов добавил, что переговоры о новых контрактах с игроками начнутся после 30 апреля. В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» в серии со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал за «КАМАЗ» в ПФЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить