Генменеджер «Ак Барса» рассказал о ходе переговоров с новым тренером

Генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Рафик Якубов заявил, что переговоры с новым тренером команды вышли в финальную стадию.

«Мы знаем о беспокойстве болельщиков за будущее команды, потому хотим сообщить, что переговоры с новым главным тренером вышли в финальную стадию. Это важный и ответственный вопрос, с которым клуб не сталкивался длительное время, поэтому выбор должен быть взвешенным и учитывать все интересы «Ак Барса», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт клуба.

Также Якубов добавил, что переговоры о новых контрактах с игроками начнутся после 30 апреля. В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» в серии со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал за «КАМАЗ» в ПФЛ.