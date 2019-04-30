Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун объяснил, почему стал забивать больше мячей после перехода минувшей зимой из казанского «Рубина».
Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я многому научился благодаря как своим слабым сторонам, так и сильным. Реализовывая момент, ты добиваешься того, что заслужил, а это самое лучшее чувство в футболе», — сказал футболист в интервью RT.

Он также отметил, что на его результативность влияет тот факт, что «Зенит» отличается атакующим футболом и активным прессингом.

«При этом тренер помогает не только мне, но и другим игрокам, начиная с вратарей и заканчивая форвардами. Он обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч или выступил в роли ассистента. На тренировках он чётко передаёт нам свои пожелания. Именно поэтому наша сила заключается в нападении», — добавил Азмун.

Ранее другой форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал, насколько он получил серьёзную травму в матче с «Крыльями Советов».

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