Главный тренер ЦСКА Итудис оценил предстоящую серию против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге
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- РИА Новости
По его словам, у армейцев будет немного другая ротация состава, чем в противостоянии с «Басконией» в Евролиге.
«Своё время получат Иван Ухов и Семён Антонов. Мы сфокусированы на предстоящих матчах и хорошо изучим все плюсы и минусы «НН», — сказал Итудис.
Он добавил, что их соперники — очень крепкая команда, которую возглавляет отличный тренер.
Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз подряд вышел в «Финал четырёх» Евролиги.