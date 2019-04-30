Главный тренер ЦСКА Итудис оценил предстоящую серию против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящую четвертьфинальную серию против «Нижнего Новгорода» в баскетбольной Единой лиге.

По его словам, у армейцев будет немного другая ротация состава, чем в противостоянии с «Басконией» в Евролиге.

«Своё время получат Иван Ухов и Семён Антонов. Мы сфокусированы на предстоящих матчах и хорошо изучим все плюсы и минусы «НН», — сказал Итудис.

Он добавил, что их соперники — очень крепкая команда, которую возглавляет отличный тренер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз подряд вышел в «Финал четырёх» Евролиги.