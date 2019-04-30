Малкин считает Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, кого из претендентов на награду самому ценному игроку лиги он поддерживает.

«Конечно, Кучеров. Несмотря на то что Кросби — мой друг, на вещи нужно смотреть объективно. Не могу же я голосовать только за своих друзей. Если бы Кросби был действительно лучше — другое дело. Но Никита провёл очень хороший сезон. Это даже не обсуждается», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

Помимо Никиты Кучерова, играющего за «Тампа-Бэй Лайтнинг», и партнёра Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби, на «Харт Трофи» также претендует форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид.

Ранее Малкин высказался о возможной игре в одном звене с Александром Овечкиным в сборной России.