Малкин считает Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи»

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, кого из претендентов на награду самому ценному игроку лиги он поддерживает.
Малкин считает Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи»
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Конечно, Кучеров. Несмотря на то что Кросби — мой друг, на вещи нужно смотреть объективно. Не могу же я голосовать только за своих друзей. Если бы Кросби был действительно лучше — другое дело. Но Никита провёл очень хороший сезон. Это даже не обсуждается», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

Помимо Никиты Кучерова, играющего за «Тампа-Бэй Лайтнинг», и партнёра Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби, на «Харт Трофи» также претендует форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид.

Ранее Малкин высказался о возможной игре в одном звене с Александром Овечкиным в сборной России.

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