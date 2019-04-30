НБА признала, что Карри по ошибке не удалили в матче с «Хьюстоном»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала отчёт о последних двух минутах первого матча серии второго раунда плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс».

Как сообщает пресс-служба лиги, рефери ошибочно не дали фол разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри, у которого на тот момент было пять нарушений, в моменте, когда защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден бросал из-за дуги за 1 минуту 10 секунд до финальной сирены. Таким образом, в случае верного решения арбитров Карри из-за перебора фолов должен был покинуть площадку до конца матча.

В итоге Карри, оставшийся в игре, реализовал трёхочковый за 55 секунд до финальной сирены, который вывел «Уорриорз» вперёд — 101:100.

Встреча завершилась со счётом 104:100 в пользу «Голден Стэйт».

Ранее сообщалось, что Грегг Попович ведёт переговоры с «Сан-Антонио» по поводу нового контракта.