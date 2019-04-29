«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Хьюстон Рокетс».

Матч, проходивший на «Оракл Арене» в Окленде, завершился победой хозяев со счётом 104:100.

У «Голден Стэйта» самым результативным стал Кевин Дюрант, набравший 35 очков.

«Хьюстон» за собой вёл Джеймс Харден, однако его 35 пунктов оказалось недостаточно для итоговой победы.

Счёт в серии 1:0 в пользу «Голден Стэйта». Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде.

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.