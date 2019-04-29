«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
В первом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Хьюстон Рокетс».

Матч, проходивший на «Оракл Арене» в Окленде, завершился победой хозяев со счётом 104:100.

У «Голден Стэйта» самым результативным стал Кевин Дюрант, набравший 35 очков.

«Хьюстон» за собой вёл Джеймс Харден, однако его 35 пунктов оказалось недостаточно для итоговой победы.

Счёт в серии 1:0 в пользу «Голден Стэйта». Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде.

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить