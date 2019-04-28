«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
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- © Jeff Hanisch-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в Милуоки, завершилась со счётом 90:112.
Лидер «Бостона» Кайри Ирвинг отличился дабл-даблом — 26 очков и 11 передач.
У «Милуоки» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 22 балла.
Счёт в серии — 1:0 в пользу Бостона. Следующий матч между этими командами пройдёт в ночь на 1 мая в Милуоки.
Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Филадельфию» в плей-офф НБА, Леонард набрал 45 очков.