«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА

В первом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс».

Встреча, проходившая в Милуоки, завершилась со счётом 90:112.

Лидер «Бостона» Кайри Ирвинг отличился дабл-даблом — 26 очков и 11 передач.

У «Милуоки» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 22 балла.

Счёт в серии — 1:0 в пользу Бостона. Следующий матч между этими командами пройдёт в ночь на 1 мая в Милуоки.

Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Филадельфию» в плей-офф НБА, Леонард набрал 45 очков.