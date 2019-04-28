«Торонто» обыграл «Филадельфию» в плей-офф НБА, Леонард набрал 45 очков

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«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» обыграл «Филадельфию» в плей-офф НБА, Леонард набрал 45 очков
  • Reuters

Встреча состоялась в Торонто и завершилась со счётом 108:95 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 11 подборов. Его одноклубник Паскаль Сиакам набрал 29 очков.

В составе гостей 17 очков в свой актив записал Джей Джей Редик, дабл-даблом отметился Тобиас Харрис (14 баллов, 15 подборов).

Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 1:0.

Ранее «Денвер» победил «Сан-Антонио» в решающем матче серии первого раунда плей-офф НБА.

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