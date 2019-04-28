«Денвер» победил «Сан-Антонио» в решающем матче серии первого раунда плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась в пользу хозяев — 90:86.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Маррей набрал 23 балла.

В составе гостей 21 очко записал в свой актив Руди Гэй. Дабл-даблом отметился форвард Ламаркус Олдридж: 16 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Денвер» выиграл серию со счётом 4:3 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее 50 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» выиграть серию плей-офф НБА у «Клипперс».